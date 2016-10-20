Куда пропал "Скиапарелли"?
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Никто не знает, что случилось с зондом "Скиапарелли" на Марсе

При посадке спускаемого модуля "Скиапарелли" на Марс произошел сбой. Специалисты из Европейского космического агентства уклончиво отвечают на вопросы о том, что произошло с модулем.

Однако ЕКА подчеркивает, что большинство посадок их модулей прошли успешно и вывести зонд на орбиту Марса вчера также удалось.

Агентство говорит, что извлечет уроки из вчерашнего приземления. Будет создана усовершенствованная система посадки для следующей миссии.

Репортаж корреспондента Би-би-си Паллаба Гоша.

  • 20 октября 2016
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