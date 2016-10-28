Битва за Мосул: с пешмергой в освобожденной деревне
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Битва за Мосул: с пешмергой в освобожденной деревне

Иракская армия и бойцы курдской пешмерги продолжают наступление на Мосул, преодолевая сопротивление боевиков "Исламского государства".

В освобожденных деревнях их встречают с радостью и чувством облегчения, что ужасы ИГ теперь позади.

Однако по данным ВОЗ, до миллиона жителей Мосула ждут момента, чтобы покинуть город до наступления боев, и такой поток беженцев может вызвать серьезный гуманитарный кризис.

  • 28 октября 2016
Go to next video: Боевики ИГ не намерены отдавать Мосул без боя