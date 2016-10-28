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Битва за Мосул: с пешмергой в освобожденной деревне
Иракская армия и бойцы курдской пешмерги продолжают наступление на Мосул, преодолевая сопротивление боевиков "Исламского государства".
В освобожденных деревнях их встречают с радостью и чувством облегчения, что ужасы ИГ теперь позади.
Однако по данным ВОЗ, до миллиона жителей Мосула ждут момента, чтобы покинуть город до наступления боев, и такой поток беженцев может вызвать серьезный гуманитарный кризис.
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28 октября 2016
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