У Соловецкого камня в Москве вспоминали жертв "большого террора"

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В Москве и других городах России прошла акция памяти "Возвращение имен", приуроченная к отмечаемому 30 октября Дню памяти жертв политических репрессий.

Пришедшие к Соловецкому камню на Лубянской площади в Москве с 10 утра до 10 вечера зачитывали имена людей, погибших в годы советского террора. Имя, фамилия, возраст, профессия, дата расстрела или смерти в лагере - тысячи имен звучали над Лубянской площадью. Чтобы зачитать имена, люди отстаивали в очереди по несколько часов.

Только в одной Москве в 1937-1938 годах были уничтожены более 40 тысяч человек. Судьба многих исчезнувших в те годы осталась неизвестной.

Инициатором акции выступает "Международный Мемориал".

Открыла церемонию уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. "Очень много боли, но нужно находить мужество для того, чтобы осуществить государственное покаяние за те злодеяния, которые были совершены органами власти в годы репрессий", - сказала она журналистам.

Организаторы напоминают, что 30 октября был объявлен Днем политзаключенного в СССР в 1974 году по инициативе советского диссидента и политзаключенного Кронида Любарского. В заключении ему удалось распространить свой замысел по другим тюрьмам и колониям, и в назначенное время заключенные нескольких мордовских и пермских лагерей зажгли свечи и объявили голодовку. 8 октября 1991 года Верховный Совет России внес День политзаключенного в государственный календарь.

Впервые с 2007 года "Международный Мемориал" проводил памятную акцию на средства от краудфандинговой кампании.