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Британия потратит миллиарды на защиту от хакеров
Великобритания выделит дополнительно 2,5 млрд долларов на разработку системы автоматической защиты сайтов от атак хакеров и попыток несанкционированного доступа к ресурсам официальных доменов.
Глава британской контрразведки МИ-5 Эндрю Паркер заявил, что одной из угроз кибернетической безопасности Британии является Россия.
Репортаж корреспондента Би-би-си Рори Кехлана Джонса.
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1 ноября 2016
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