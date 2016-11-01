Британия потратит миллиарды на защиту от хакеров
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Британия потратит миллиарды на защиту от хакеров

Великобритания выделит дополнительно 2,5 млрд долларов на разработку системы автоматической защиты сайтов от атак хакеров и попыток несанкционированного доступа к ресурсам официальных доменов.

Глава британской контрразведки МИ-5 Эндрю Паркер заявил, что одной из угроз кибернетической безопасности Британии является Россия.

Репортаж корреспондента Би-би-си Рори Кехлана Джонса.

  • 1 ноября 2016
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