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Боб Дилан: не только поэт, но и художник
Недавнее присуждение Бобу Дилану Нобелевской премии по литературе еще больше повысило и без того высокий статус этого певца, музыканта, ну а теперь уже и получившего высшую степень мирового признания поэта. Дилан-художник, однако, известен гораздо меньше.
Открывающаяся в Лондоне в ближайшую субботу крупная выставка его живописи и скульптуры должна восполнить этот пробел.
С выставкой знакомился наш обозреватель по вопросам культуры Александр Кан.
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3 ноября 2016
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