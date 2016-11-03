Боб Дилан: не только поэт, но и художник
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Боб Дилан: не только поэт, но и художник

Недавнее присуждение Бобу Дилану Нобелевской премии по литературе еще больше повысило и без того высокий статус этого певца, музыканта, ну а теперь уже и получившего высшую степень мирового признания поэта. Дилан-художник, однако, известен гораздо меньше.

Открывающаяся в Лондоне в ближайшую субботу крупная выставка его живописи и скульптуры должна восполнить этот пробел.

С выставкой знакомился наш обозреватель по вопросам культуры Александр Кан.

  • 3 ноября 2016
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