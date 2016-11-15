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ТВ-новости: ближний круг Путина сужается, и Улюкаев оказался за его пределами
Русская служба Би-би-си рассказывает об основных событиях дня в выпусках новостей, которые выходят в прямом эфире на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com.
В выпуске за 15 ноября:
- Министра экономразвития России Алексея Улюкаева обвинили в получении взятки. Какие выводы могут сделать иностранные инвесторы?
- В Польше эксгумировали останки президента Качиньского и его жены, погибших в авиакатастрофе под Смоленском. Эксперты пытаются найти следы взрывчатки, но не все родственники погибших согласны с этой процедурой.
- Мексиканские наркокартели процветают за счет американского рынка. Корреспондент Би-би-си попытался на месте разобраться, в чем причина.
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15 ноября 2016
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