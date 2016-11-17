"Я хотела никогда больше не выходить из дома"

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Клинтон впервые появилась на публике после признания победы Трампа
Экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон появилась на публике на собрании американского Фонда защиты детей и рассказала, как тяжело ей было перенести поражение на выборах.
По ее словам, ей хотелось свернуться в клубок и никогда больше не выходить из дома.
Тем не менее она призвала зрителей не сдаваться и не терять веры в Америку.
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17 ноября 2016
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