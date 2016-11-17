"Я хотела никогда больше не выходить из дома"

Путин и Зеленский о Донбассе, газе и допинге. Главные заявления с саммита в Париже за пять минут

Итоговая пресс-конференция после саммита "нормандской четверки" в Париже прошла, когда в Москве уже было давно за полночь. Би-би-си собрала самые важные заявления.