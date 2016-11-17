"Я хотела никогда больше не выходить из дома"
Media playback is unsupported on your device
Видео

Клинтон впервые появилась на публике после признания победы Трампа

Экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон появилась на публике на собрании американского Фонда защиты детей и рассказала, как тяжело ей было перенести поражение на выборах.

По ее словам, ей хотелось свернуться в клубок и никогда больше не выходить из дома.

Тем не менее она призвала зрителей не сдаваться и не терять веры в Америку.

  • 17 ноября 2016
Go to next video: Кепка, пробки, "Черкизон". Москвичи вспоминают Юрия Лужкова на посту мэра