Демократия по-китайски: живой забор у двери кандидата

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Несмотря на то, что по закону баллотироваться на выборах в Китае может любой законопослушный человек старше 18 лет, на практике независимых кандидатов ждут гонения со стороны властей.

Корреспонденту Би-би-си Джону Садворту не удалось не только поговорить с неугодным кандидатом - 45-летней Лю Хуэйчжэнь, но даже приблизиться к ее дому. При появлении съемочной группы дверь Лю блокировали возникшие будто из-под земли люди в штатском. Они не стеснялись в действиях в отношении британских журналистов.

Местные выборы в органы власти низшего звена проходят в Китае с ноября и продлятся до начала будущего года.

За это время по всей стране должны проголосовать порядка 900 миллионов человек, в результате чего будут избраны 2,5 миллиона чиновников.