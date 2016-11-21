Демократия по-китайски: живой забор у двери кандидата
Несмотря на то, что по закону баллотироваться на выборах в Китае может любой законопослушный человек старше 18 лет, на практике независимых кандидатов ждут гонения со стороны властей.
Корреспонденту Би-би-си Джону Садворту не удалось не только поговорить с неугодным кандидатом - 45-летней Лю Хуэйчжэнь, но даже приблизиться к ее дому. При появлении съемочной группы дверь Лю блокировали возникшие будто из-под земли люди в штатском. Они не стеснялись в действиях в отношении британских журналистов.
Местные выборы в органы власти низшего звена проходят в Китае с ноября и продлятся до начала будущего года.
За это время по всей стране должны проголосовать порядка 900 миллионов человек, в результате чего будут избраны 2,5 миллиона чиновников.
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21 ноября 2016
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