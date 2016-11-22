Детеныши панды ждут своего имени

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Видео
Маленькие панды в зоопарке Атланты ждут своего имени
Администрация зоопарка в американской Атланте объявила на своем сайте конкурс на лучшее имя для молодых панд.
Они родились в сентябре, но так и остаются пока безымянными.
Видео озвучено с использованием технологии синтеза речи.
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22 ноября 2016
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