Детеныши панды ждут своего имени
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Маленькие панды в зоопарке Атланты ждут своего имени

Администрация зоопарка в американской Атланте объявила на своем сайте конкурс на лучшее имя для молодых панд.

Они родились в сентябре, но так и остаются пока безымянными.

Видео озвучено с использованием технологии синтеза речи.

  • 22 ноября 2016
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