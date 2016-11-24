Дороги Лос-Анджелеса превратились в реки огней
Media playback is unsupported on your device
Видео

Водителям в США не удалось избежать пробок перед Днем благодарения

Многокилометровые пробки образовались на дорогах в США за двое суток до национального праздника Дня благодарения.

В Лос-Анджелесе водители попытались избежать традиционных заторов, выехав из города 23 ноября, однако таких "хитрецов" оказалось слишком много.

Ожидается, что в эти праздники в США 50 млн человек проедут от 80 км и больше, причем подавляющее число путешествующих выберет автомобиль.

Праздник окончания сбора урожая - День благодарения - был учрежден в 1863 году президентом Линкольном.

  • 24 ноября 2016
Go to next video: "По схеме официальной медицины эти дети приговорены к смерти" | ТВ-новости