Дороги Лос-Анджелеса превратились в реки огней

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Водителям в США не удалось избежать пробок перед Днем благодарения
Многокилометровые пробки образовались на дорогах в США за двое суток до национального праздника Дня благодарения.
В Лос-Анджелесе водители попытались избежать традиционных заторов, выехав из города 23 ноября, однако таких "хитрецов" оказалось слишком много.
Ожидается, что в эти праздники в США 50 млн человек проедут от 80 км и больше, причем подавляющее число путешествующих выберет автомобиль.
Праздник окончания сбора урожая - День благодарения - был учрежден в 1863 году президентом Линкольном.
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24 ноября 2016
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