"Медленное погружение в ад": битва за Алеппо продолжается
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"Медленное погружение в ад": битва за Алеппо продолжается

До 16 тысяч мирных жителей были вынуждены покинуть свои дома в результате наступления правительственных войск на подконтрольные повстанцам районы Алеппо, сообщили в ООН.

В организации опасаются, что если бои продолжатся, восточные районы города покинут еще тысячи человек.

Для тех, кто все еще там остается, условия становятся все хуже и хуже.

Сирийская армия контролирует уже почти половину территории повстанцев на востоке Алеппо, однако оппозиционные силы не намерены сдаваться.

  • 30 ноября 2016
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