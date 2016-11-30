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"Медленное погружение в ад": битва за Алеппо продолжается
До 16 тысяч мирных жителей были вынуждены покинуть свои дома в результате наступления правительственных войск на подконтрольные повстанцам районы Алеппо, сообщили в ООН.
В организации опасаются, что если бои продолжатся, восточные районы города покинут еще тысячи человек.
Для тех, кто все еще там остается, условия становятся все хуже и хуже.
Сирийская армия контролирует уже почти половину территории повстанцев на востоке Алеппо, однако оппозиционные силы не намерены сдаваться.
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30 ноября 2016
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