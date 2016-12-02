В Лондоне зажгли рождественскую иллюминацию
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В Лондоне зажгли рождественскую иллюминацию

В Лондоне зажгли рождественскую иллюминацию: площади украшают елками, в магазинах звучат новогодние песни.

Центральные улицы города соревнуются в том, чья гирлянда сияет ярче.

  • 2 декабря 2016
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