Огромные волны заливают Сочи
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Огромные волны заливают Сочи

3 декабря на Сочи обрушился мощный шторм.

Огромные волны затапливали набережные и вырывали деревья.

В Адлерском районе затоплены жилые дома, нарушено электро- и газоснабжение.

  • 5 декабря 2016
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