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Татуировки Бекхэма "ожили" в социальной рекламе ЮНИСЕФ
Футболист Дэвид Бекхэм - посол доброй воли Детского фонда ООН. Он снялся в социальной рекламе ЮНИСЕФ, чтобы привлечь внимание к проблеме жестокого обращения с детьми.
В минутном ролике его татуировки "оживают", показывая сцены, в которых дети становятся жертвами насилия дома, в школе и в социальных сетях.
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6 декабря 2016
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