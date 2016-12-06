Исчезающие лидеры "Большой семерки"
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Обама, Олланд, Ренци... Как исчезают лидеры "Большой семерки"

В июне 2015 года лидеры "Большой семерки" сделали групповую фотографию.

17 месяцев спустя пять из них покинули или собираются покинуть свои посты.

  • 6 декабря 2016
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