Londonблог: что поют на Рождество в Лондоне

#Londonблог: почем бушель свежих фунтов?

Стоуны и фунты, пинты и галлоны, мили и ярды. Оказавшись в Великобритании, вы непременно столкнетесь с так называемой имперской системой мер и весов. Почему британцы так держатся за традиционную систему измерений?