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#Londonблог: что поют на Рождество в Лондоне
В Лондоне началась предрождественская лихорадка и повсюду стали распевать рождественские колядки.
У каждого британца с детских лет есть своя любимая.
Ведущий #Londonблог Бен Тавенер решил спросить прохожих на Риджент-стрит в центре Лондона, а какая у них самая любимая рождественская песня, и кого-то даже уговорил спеть.
Все предыдущие выпуски можно найти здесь.
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5 декабря 2016
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