#Londonблог: любимые колядки устами прохожих в Лондоне
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#Londonблог: что поют на Рождество в Лондоне

В Лондоне началась предрождественская лихорадка и повсюду стали распевать рождественские колядки.

У каждого британца с детских лет есть своя любимая.

Ведущий #Londonблог Бен Тавенер решил спросить прохожих на Риджент-стрит в центре Лондона, а какая у них самая любимая рождественская песня, и кого-то даже уговорил спеть.

Все предыдущие выпуски можно найти здесь.

  • 5 декабря 2016
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