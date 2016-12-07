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Последний британский авианосец сдали на металлолом
Сотни людей пришли в среду утром в порт Портсмута, чтобы проститься с авианосцем Королевских ВМС Великобритании "Илластриес".
Этот корабль прослужил на флоте 32 года и теперь отправился на слом в Турцию.
Таким образом Королевские ВМС пока остаются вообще без авианосцев: следующий корабль такого типа, "Куин Элизабет", будет спущен на воду только в следующем году.
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7 декабря 2016
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