Последний британский авианосец сдали на металлолом
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Последний британский авианосец сдали на металлолом

Сотни людей пришли в среду утром в порт Портсмута, чтобы проститься с авианосцем Королевских ВМС Великобритании "Илластриес".

Этот корабль прослужил на флоте 32 года и теперь отправился на слом в Турцию.

Таким образом Королевские ВМС пока остаются вообще без авианосцев: следующий корабль такого типа, "Куин Элизабет", будет спущен на воду только в следующем году.

  • 7 декабря 2016
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