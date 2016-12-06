ТВ-новости: НАТО решает, что делать с Россией и как сотрудничать с Украиной
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ТВ-новости: НАТО решает, что делать с Россией и как быть с Украиной

Русская служба Би-би-си рассказывает об основных событиях дня в выпусках новостей, которые выходят в прямом эфире на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com:

В выпуске за 6 декабря:

  • Семьи, верные Башару Асаду, стали возвращаться в отбитые у повстанцев районы Алеппо. Какая жизнь ждет их на руинах?
  • Министры иностранных дел стран НАТО собрались на первую встречу после избрания Дональда Трампа президентом США. Изменится ли позиция блока в отношении Украины и России?
  • Почему Сингапур неизменно остается на верхней строчке мировых рейтингов по уровню школьного образования?
  • 6 декабря 2016
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