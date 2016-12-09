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ТВ-новости: доклад о допинге в России
Русская служба Би-би-си рассказывает об основных событиях дня в выпусках новостей, которые выходят в прямом эфире на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com:
В выпуске за 9 декабря:
- В докладе независимого эксперта Ричарда Макларена сказано, что к манипуляциям с допингом причастны около 1000 российских спортсменов.
- Парламент Южной Кореи проголосовал за импичмент президента. Демонстранты добились своего, но страна оказалась перед лицом политической неопределенности.
- В США скончался последний астронавт из "первой семерки" - Джон Гленн. Он стал первым американцем, облетевшим Землю по орбите, и самым пожилым человеком в космосе.
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9 декабря 2016
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