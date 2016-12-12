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Китай советует Трампу быть осторожнее с Тайванем
Китайский МИД заявил о своей "серьезной озабоченности" в связи с комментариями Дональда Трампа по поводу Тайваня.
Пекин полагает, что новый президент нарушает сложившийся политический протокол в отношении острова, который китайцы считают своей отколовшейся провинцией.
В свою очередь Дональд Трамп заявил телеканалу Fox News, что не понимает, отчего США должны придерживаться так называемой политики "одного Китая".
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12 декабря 2016
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