Китай советует Трампу быть осторожнее с Тайванем
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Китай советует Трампу быть осторожнее с Тайванем

Китайский МИД заявил о своей "серьезной озабоченности" в связи с комментариями Дональда Трампа по поводу Тайваня.

Пекин полагает, что новый президент нарушает сложившийся политический протокол в отношении острова, который китайцы считают своей отколовшейся провинцией.

В свою очередь Дональд Трамп заявил телеканалу Fox News, что не понимает, отчего США должны придерживаться так называемой политики "одного Китая".

  • 12 декабря 2016
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