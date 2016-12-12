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Королевский суд возобновил рассмотрение дела Буковского
Королевский суд Кембриджа возобновил рассмотрение дела проживающего в Великобритании бывшего советского диссидента и писателя Владимира Буковского.
В апреле 2015 года Королевская прокурорская служба предъявила ему обвинение в изготовлении и хранении детской порнографии.
Сам Буковский неоднократно отвергал эти обвинения и в августе 2015 года он сам обвинил британскую прокуратуру в клевете, однако Высокий суд в Лондоне отклонил иск.
На первом заседании побывал корреспондент Русской службы Би-би-си Юри Вендик.
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12 декабря 2016
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