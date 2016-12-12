Королевский суд возобновил рассмотрение дела Буковского
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Королевский суд возобновил рассмотрение дела Буковского

Королевский суд Кембриджа возобновил рассмотрение дела проживающего в Великобритании бывшего советского диссидента и писателя Владимира Буковского.

В апреле 2015 года Королевская прокурорская служба предъявила ему обвинение в изготовлении и хранении детской порнографии.

Сам Буковский неоднократно отвергал эти обвинения и в августе 2015 года он сам обвинил британскую прокуратуру в клевете, однако Высокий суд в Лондоне отклонил иск.

На первом заседании побывал корреспондент Русской службы Би-би-си Юри Вендик.

  • 12 декабря 2016
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