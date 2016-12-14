Панды в зоопарке Торонто радуются снегу
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Панды в зоопарке Торонто радуются первому снегу

На опубликованном зоопарком Торонто видео панды кувыркаются и играют в снежных сугробах.

  • 14 декабря 2016
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