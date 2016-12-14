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Санта-Клаус на страже порядка в Перу
В столице Перу Лиме Санта-Клаус участвует в полицейском рейде по аресту наркоторговцев.
Вместо подарков в его мешке - оружие и инструменты для выбивания дверей.
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14 декабря 2016
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