Санта-Клаус в Перу на страже порядка
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Санта-Клаус на страже порядка в Перу

В столице Перу Лиме Санта-Клаус участвует в полицейском рейде по аресту наркоторговцев.

Вместо подарков в его мешке - оружие и инструменты для выбивания дверей.

  • 14 декабря 2016
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