Лондон: "лучший вид Европы" станет доступен для публики
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Лондон: "лучший вид Европы" станет доступен для публики

Вестминстерское аббатство строили целых семь веков – с XI по XVIII. Казалось бы, этот самый известный и поистине бесценный памятник британской истории и архитектуры должен быть неприкосновенным.

Но во дворе аббатства и на его верхней галерее вовсю идут строительные и ремонтные работы.

В результате через некоторое время для публики откроется вид, который некоторые называют лучшим в Европе.

Репортаж обозревателя Русской службы Би-би-си Александра Кана.

  • 15 декабря 2016
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