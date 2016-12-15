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Лондон: "лучший вид Европы" станет доступен для публики
Вестминстерское аббатство строили целых семь веков – с XI по XVIII. Казалось бы, этот самый известный и поистине бесценный памятник британской истории и архитектуры должен быть неприкосновенным.
Но во дворе аббатства и на его верхней галерее вовсю идут строительные и ремонтные работы.
В результате через некоторое время для публики откроется вид, который некоторые называют лучшим в Европе.
Репортаж обозревателя Русской службы Би-би-си Александра Кана.
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15 декабря 2016
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