Британские ученые отсканировали чащу в Австралии
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Британские ученые отсканировали лес в Австралии

Британские специалисты применили метод лазерного сканирования для создания трехмерного изображения лесного массива в Австралии.

Они читают, что этот метод позволит эффективнее контролировать вырубку леса.

Видео изготовлено с использованием технологии синтеза речи.

  • 16 декабря 2016
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