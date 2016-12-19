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Британские кассетные бомбы оказались в Йемене?
Великобритания продала партию кассетных бомб Саудовской Аравии еще до введения международного запрета на них.
Саудовцы утверждают, что утилизировали эти бомбы, однако правозащитники говорят, что у них есть свидетельства применения этого оружия в Йемене.
Все это ставит Лондон в щекотливую ситуацию: как не потерять лицо перед международной общественностью и при этом сохранить такого важного партнера, как Саудовская Аравия?
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19 декабря 2016
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