Как британские кассетные бомбы оказались в Йемене?
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Британские кассетные бомбы оказались в Йемене?

Великобритания продала партию кассетных бомб Саудовской Аравии еще до введения международного запрета на них.

Саудовцы утверждают, что утилизировали эти бомбы, однако правозащитники говорят, что у них есть свидетельства применения этого оружия в Йемене.

Все это ставит Лондон в щекотливую ситуацию: как не потерять лицо перед международной общественностью и при этом сохранить такого важного партнера, как Саудовская Аравия?

  • 19 декабря 2016
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