Взрыв на ярмарке фейерверков в Мексике
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На ярмарке фейерверков в Мексике произошел взрыв

На ярмарке фейерверков в мексиканском городе Тультепек произошел взрыв, в результате чего погибли по меньшей мере 29 человек.

Вероятной причиной взрыва были недостаточные меры безопасности.

Очевидцы успели снять момент взрыва и его последствия.

Видео не сопровождается комментарием.

  • 21 декабря 2016
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