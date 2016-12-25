Поиски обломков разбившегося Ту-154 в Черном море
Media playback is unsupported on your device
Видео

Поиски обломков разбившегося Ту-154 в Черном море

В Черном море продолжается операция по поиску обломков разбившегося военного самолета Ту-154, а также тел погибших.

В поисках задействованы девять судов и более ста водолазов. Ранее в министерстве обороны России заявили, что операция будет продолжаться круглосуточно.

Самолет Ту-154, принадлежавший российскому военному ведомству, совершал рейс из Москвы в сирийскую Латакию с дозаправкой в Сочи.

Через две минуты после вылета из аэропорта Адлер самолет потерпел крушение. На борту находились 92 человека. Скорее всего, все они погибли.

Причины авиакатастрофы пока не известны.

Видео не сопровождается комментарием.

  • 25 декабря 2016
Go to next video: Угроза России и взаимные упреки. Итоги саммита НАТО | ТВ-новости