Поиски обломков разбившегося Ту-154 в Черном море
В Черном море продолжается операция по поиску обломков разбившегося военного самолета Ту-154, а также тел погибших.
В поисках задействованы девять судов и более ста водолазов. Ранее в министерстве обороны России заявили, что операция будет продолжаться круглосуточно.
Самолет Ту-154, принадлежавший российскому военному ведомству, совершал рейс из Москвы в сирийскую Латакию с дозаправкой в Сочи.
Через две минуты после вылета из аэропорта Адлер самолет потерпел крушение. На борту находились 92 человека. Скорее всего, все они погибли.
Причины авиакатастрофы пока не известны.
Видео не сопровождается комментарием.
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25 декабря 2016
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