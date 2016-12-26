Почему лемурам Мадагаскара грозит вымирание
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Почему лемурам Мадагаскара грозит вымирание

Многие виды лемуров Мадагаскара оказались на грани вымирания в результате охоты и вырубки лесов.

Частный заповедник Нахампоана на юге острова остается для них надежным убежищем.

Однако без дополнительного финансирования заповедника участь мадагаскарских лемуров может оказаться печальной.

  • 26 декабря 2016
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