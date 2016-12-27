Японский премьер впервые посетил Перл-Харбор
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Японский премьер впервые посетил Перл-Харбор

Синдзо Абе за стал первым действующим премьер-министром Японии, посетившим Перл-Харбор.

В результате нападения Японии на эту американскую военно-морскую базы в 1941 году было убито более 2 тыс. моряков и сильно пострадал Тихоокеанский флот США.

Синдзо Абе помолился за всех погибших в ходе этого конфликта и выразил твердое намерение не допустить повторения подобной трагедии в будущем.

Ранее Барак Обама стал первым действующим американским президентом, побывавшим в Хиросиме.

  • 27 декабря 2016
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