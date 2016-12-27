Media player
Media playback is unsupported on your device
Видео
Японский премьер впервые посетил Перл-Харбор
Синдзо Абе за стал первым действующим премьер-министром Японии, посетившим Перл-Харбор.
В результате нападения Японии на эту американскую военно-морскую базы в 1941 году было убито более 2 тыс. моряков и сильно пострадал Тихоокеанский флот США.
Синдзо Абе помолился за всех погибших в ходе этого конфликта и выразил твердое намерение не допустить повторения подобной трагедии в будущем.
Ранее Барак Обама стал первым действующим американским президентом, побывавшим в Хиросиме.
-
27 декабря 2016
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне