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Потери 2016 года: от Дэвида Боуи до Мохаммеда Али
В 2016-м году умерли многие из тех, кого считают символами современной политики, культуры и спорта - от Дэвида Боуи и Леонарда Коэна до Мохаммеда Али и Фиделя Кастро.
Ведущий телевизионных новостей Русской службы Би-би-си Олег Антоненко рассказывает о наиболее значимых потерях 2016 года.
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31 декабря 2016
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