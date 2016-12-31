Итоги 2016 года. Кого мы потеряли.
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Потери 2016 года: от Дэвида Боуи до Мохаммеда Али

В 2016-м году умерли многие из тех, кого считают символами современной политики, культуры и спорта - от Дэвида Боуи и Леонарда Коэна до Мохаммеда Али и Фиделя Кастро.

Ведущий телевизионных новостей Русской службы Би-би-си Олег Антоненко рассказывает о наиболее значимых потерях 2016 года.

  • 31 декабря 2016
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