Потери 2016 года: от Дэвида Боуи до Мохаммеда Али

Убийство Сулеймани: какие последствия для Кавказа и Центральной Азии?

В Иране сотни тысяч человек простились с генералом Касемом Сулеймани. Как ведут себя бывшие советские республики на Кавказе и в Центральной Азии в условиях обострения ситуации у своих границ?