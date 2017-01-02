Двое активистов под куполом стадиона в Миннеаполисе
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Двое активистов под куполом стадиона в Миннеаполисе

В Миннеаполисе, штат Миннесота во время матча по американскому футболу двое активистов, протестовавших против строительства нефтепровода Dakota Access Pipeline, залезли под купол стадиона.

Мужчина и женщина вывесили на высоте огромный баннер с призывом к местному банку US Bank отказаться от участия в проекте.

Матч между клубами Minnesota Vikings и Chicago Bears, в ходе которого "викинги" одолели "медведей" со счетом 38 :10, из-за инцидента не прерывался.

После игры активисты спустились вниз самостоятельно и были немедленно арестованы полицией за незаконное проникновение на территорию стадиона.

Видео не сопровождается комментарием.

  • 2 января 2017
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