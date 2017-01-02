Двое активистов под куполом стадиона в Миннеаполисе
В Миннеаполисе, штат Миннесота во время матча по американскому футболу двое активистов, протестовавших против строительства нефтепровода Dakota Access Pipeline, залезли под купол стадиона.
Мужчина и женщина вывесили на высоте огромный баннер с призывом к местному банку US Bank отказаться от участия в проекте.
Матч между клубами Minnesota Vikings и Chicago Bears, в ходе которого "викинги" одолели "медведей" со счетом 38 :10, из-за инцидента не прерывался.
После игры активисты спустились вниз самостоятельно и были немедленно арестованы полицией за незаконное проникновение на территорию стадиона.
Видео не сопровождается комментарием.
-
2 января 2017
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне