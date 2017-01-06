Королевские почести четырехлетнему малышу на день рождения
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Британия: королевские почести четырехлетнему малышу

Четырехлетний британец Маршалл Скотт отправился праздновать день рождения в форме королевского гвардейца в Виндзорский замок.

И каково же было удивление мальчика и его мамы Имоджен, когда капрал Колдстримского гвардейского полка Пол Идден, промаршировав мимо с однополчанами, решил вернуться и сфотографироваться с Маршаллом.

Буквально за день это видео набрало более 1 млн просмотров.

По словам Имоджен Скотт, ее сын настроен патриотически и считает королеву "очень милой и красивой".

Сослуживцы капрала Иддена из Колдстримского полка говорят, что очень гордятся этим поступком и совершенно не ожидали, что видео станет интернет-хитом.

  • 6 января 2017
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