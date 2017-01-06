Британия: королевские почести четырехлетнему малышу
Четырехлетний британец Маршалл Скотт отправился праздновать день рождения в форме королевского гвардейца в Виндзорский замок.
И каково же было удивление мальчика и его мамы Имоджен, когда капрал Колдстримского гвардейского полка Пол Идден, промаршировав мимо с однополчанами, решил вернуться и сфотографироваться с Маршаллом.
Буквально за день это видео набрало более 1 млн просмотров.
По словам Имоджен Скотт, ее сын настроен патриотически и считает королеву "очень милой и красивой".
Сослуживцы капрала Иддена из Колдстримского полка говорят, что очень гордятся этим поступком и совершенно не ожидали, что видео станет интернет-хитом.
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6 января 2017
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