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ТВ-новости: нужно ли верить докладу ЦРУ о российских хакерах
Русская служба Би-би-си рассказывает об основных событиях дня в выпусках новостей, которые выходят в прямом эфире на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com:
В выпуске за 9 января:
- Россия назвала доклад американских спецслужб о вмешательстве в выборы в США не заслуживающим внимания. Какие доказательства содержатся в его открытой части?
- Что оставит после себя Барак Обама? Главное наследие первого чернокожего президента США.
- В Европу пришли сильные холода. Как ее теплолюбивые жители переживают неожиданные погодные условия?
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9 января 2017
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