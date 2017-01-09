ТВ-новости: доклад о хакерах, и надо ли ему верить
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ТВ-новости: нужно ли верить докладу ЦРУ о российских хакерах

Русская служба Би-би-си рассказывает об основных событиях дня в выпусках новостей, которые выходят в прямом эфире на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com:

В выпуске за 9 января:

  • Россия назвала доклад американских спецслужб о вмешательстве в выборы в США не заслуживающим внимания. Какие доказательства содержатся в его открытой части?
  • Что оставит после себя Барак Обама? Главное наследие первого чернокожего президента США.
  • В Европу пришли сильные холода. Как ее теплолюбивые жители переживают неожиданные погодные условия?
  • 9 января 2017
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