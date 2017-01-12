Британского спикера озадачила акция "Поцелуй рыжего"
Media playback is unsupported on your device
Видео

Британского спикера озадачила акция "Поцелуй рыжего"

Депутат британского парламента Крис Брайант немало озадачил спикера Джона Беркоу, когда поздравил его с международным днем "Поцелуй рыжего".

Каждый год 12 января в нескольких странах мира проходит акция "Поцелуй рыжего", участники которой призывают демонстрировать теплые чувства по отношению к рыжим людям.

  • 12 января 2017
Go to next video: Как пластиковые пакеты должны были спасти планету