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Британского спикера озадачила акция "Поцелуй рыжего"
Депутат британского парламента Крис Брайант немало озадачил спикера Джона Беркоу, когда поздравил его с международным днем "Поцелуй рыжего".
Каждый год 12 января в нескольких странах мира проходит акция "Поцелуй рыжего", участники которой призывают демонстрировать теплые чувства по отношению к рыжим людям.
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12 января 2017
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