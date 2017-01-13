Media player
Media playback is unsupported on your device
Видео
Как выглядит Британия под снегом
В течение последних двух дней во многих районах Великобритании выпал снег.
Это уже привело к отмене авиарейсов и перебоям с электричеством. Многие дороги были перекрыты из-за аварий.
На восточном побережье страны из-за сильного ветра и обильных осадков во многих населенных пунктах объявлено об угрозе наводнения. Тысячи людей эвакуированы.
-
13 января 2017
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне