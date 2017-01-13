Как выглядит Британия под снегом
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Как выглядит Британия под снегом

В течение последних двух дней во многих районах Великобритании выпал снег.

Это уже привело к отмене авиарейсов и перебоям с электричеством. Многие дороги были перекрыты из-за аварий.

На восточном побережье страны из-за сильного ветра и обильных осадков во многих населенных пунктах объявлено об угрозе наводнения. Тысячи людей эвакуированы.

  • 13 января 2017
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