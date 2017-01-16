В Чехии обрушилась крыша спортзала
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В Чехии во время матча обрушилась крыша спортзала

В городе Ческа-Тршебова в Чехии во время матча чемпионата страны по флорболу внезапно обрушилась крыша спортзала.

В спортивном центре в тот момент находилось 80 человек. Двое получили небольшие травмы.

Видео не сопровождается комментарием.

  • 16 января 2017
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