В Чехии обрушилась крыша спортзала

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Видео
В Чехии во время матча обрушилась крыша спортзала
В городе Ческа-Тршебова в Чехии во время матча чемпионата страны по флорболу внезапно обрушилась крыша спортзала.
В спортивном центре в тот момент находилось 80 человек. Двое получили небольшие травмы.
Видео не сопровождается комментарием.
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16 января 2017
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