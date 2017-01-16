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ТВ-новости: что думает о России Дональд Трамп?
Русская служба Би-би-си рассказывает об основных событиях дня в выпусках новостей, которые выходят в прямом эфире на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com:
- В Киргизии турецкий грузовой самолет упал на дачный поселок рядом с аэропортом. Погибли более 35 человек.
- Дональд Трамп заявил британской газете Times, что готов подумать об отмене санкций против Москвы. Но стало ли понятнее, что избранный президент США собирается делать с Россией?
- Мобильное приложение, чтобы делиться едой, и пабы с самообслуживанием. Наш лондонский блог выясняет, чем будет жить британская столица в наступившем году.
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16 января 2017
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