Юлия Степанова: от Курска до допингового скандала и США
Российская спортсменка Юлия Степанова снискала себе всемирную известность - но не столько благодаря своим спортивным достижениям, сколько благодаря своей смелости за пределами беговой дорожки.
Вместе со своим мужем, бывшим сотрудником российского антидопингового агентства, они рассказали всему миру о допинг-программе российских спортсменов, осуществляемой на государственном уровне. Их разоблачения привели к одному из крупнейших скандалов в истории спорта.
Российские власти неоднократно отрицали, что в стране существовала государственная программа по снабжению спортсменов допингом и фальсификации тестов на запрещенные препараты.
Журналист Би-би-си Люси Эш встретилась со Степановой и ее мужем в секретном месте в США. Она отправилась на родину спортсменки в Курск, а также поговорила с некоторыми россиянами, которые не считают, что Степановой двигали благородные мотивы.
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20 января 2017