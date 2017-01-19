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Оркестр для Трампа: юные музыканты едут на инаугурацию
До инаугурации Дональда Трампа, когда он принесет присягу и станет 45-м президентом США, остался один день.
Корреспонденты Би-би-си отправились в городе Тупело, штат Миссисипи, где родился Элвис Пресли.
На что надеются жители города в ближайшие четыре года?
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19 января 2017
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