Оркестр для Трампа: юные музыканты едут на инаугурацию
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Оркестр для Трампа: юные музыканты едут на инаугурацию

До инаугурации Дональда Трампа, когда он принесет присягу и станет 45-м президентом США, остался один день.

Корреспонденты Би-би-си отправились в городе Тупело, штат Миссисипи, где родился Элвис Пресли.

На что надеются жители города в ближайшие четыре года?

  • 19 января 2017
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