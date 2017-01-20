Харрамплас: побивание репками в Испании
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Харрамплас: побивание репками во время маскарада в Испании

Во время фестиваля Харрамплас в испанском городе Пиорналь, который проводится ежегодно 19-20 января, участники забрасывают "главного героя" представления овощами.

Герой маскарада олицетворяет похитителей скота.

Он наряжается в куртку и брюки, с которых свисает множество разноцветных лент, а его лицо скрыто маской и шлемом с рогами и длинным носом.

Харрамплас ходит по улицам, отчаянно колотя в барабан, а местные жители бросают в него овощами: в этом году это была репа.

Видео не сопровождается комментарием.

  • 20 января 2017
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