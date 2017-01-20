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Песков: нам отчаянно нужны хорошие отношения с Вашингтоном
В эксклюзивном интервью программе Би-би-си HARDtalk пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в очередной раз отверг обвинения в причастности России к взлому электронной почты штаба Хиллари Клинтон в ходе предвыборной кампании в США.
Он рассказал о кибератаках, отношениях с США и прокомментировал возможное участие Владимира Путина в президентских выборах в 2018 году.
Полностью интервью выйдет в субботу 21 января в программе Би-би-си HARDtalk.
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20 января 2017
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