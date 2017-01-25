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Городок на западе Украины и зять Трампа: что у них общего
Краевед города Подгайцы Тернопольской области говорит, что прадед Джареда Кушнера мог родиться в этом районном центре Тернопольщины.
Джаред Кушнер - муж Иванки Трамп, он был также назначен советником президента США.
Как говорит местный историк Степан Колодницкий, что документы свидетельствуют о том, что в Подгайцах долгое время жила семья Штадтмауэров, родственников Кушнера по материнской линии.
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25 января 2017
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