Городок на западе Украины и зять Трампа: что у них общего
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Городок на западе Украины и зять Трампа: что у них общего

Краевед города Подгайцы Тернопольской области говорит, что прадед Джареда Кушнера мог родиться в этом районном центре Тернопольщины.

Джаред Кушнер - муж Иванки Трамп, он был также назначен советником президента США.

Как говорит местный историк Степан Колодницкий, что документы свидетельствуют о том, что в Подгайцах долгое время жила семья Штадтмауэров, родственников Кушнера по материнской линии.

  • 25 января 2017
Go to next video: Зять Трампа назначен старшим советником Белого дома