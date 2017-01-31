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Видео
"Париж-Мосар": гонки по бездорожью на тракторах "Беларус"
Белорусская деревня Париж похожа на столицу Франции не только названием.
По аналогии с ралли "Париж-Дакар" здесь проходят гонки по бездорожью на тракторах "Беларус"… до соседней деревни, которая называется Мосар.
В ралли приняли участие 8 тракторов.
Репортаж корреспондента Русской службы Би-би-си Татьяны Мельничук.
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31 января 2017
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