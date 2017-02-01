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Руки вверх - и в воду! Но это не то, что вы подумали
2 тыс. человек с поднятыми руками погрузились в воды аргентинского озера Эпекуэн. И установили новый рекорд для книги рекордов Гиннеса.
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1 февраля 2017
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