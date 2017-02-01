Обстрелы Авдеевки: "Ночами мы практически не спим"
На востоке Украины продолжаются бои в районе небольшого города Авдеевка под Донецком.
Эскалация конфликта началась в воскресенье утром.
Украинские власти обвиняют в агрессии вооруженных сторонников самопровозглашенной ДНР, однако Россия и де-факто власти Донецка считают, что в обострении ситуации виновата Украина.
Основные бои идут за промышленную зону на окраине, которая выходит к дороге, ведущей из Донецка в Горловку. Дорога идет параллельно линии фронта и имеет важное значение для переброски войск.
Военные каждый день сообщают о потерях, а местные жители пытаются выживать под обстрелами в замерзших домах, где температура опускается ниже нуля.
Репортаж корреспондента Би-би-си Тома Барриджа из Авдеевки.
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1 февраля 2017
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