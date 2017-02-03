ТВ-новости: попытка теракта в Лувре
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ТВ-новости: попытка теракта в Лувре

Русская служба Би-би-си рассказывает об основных событиях дня в выпусках новостей, которые выходят в прямом эфире на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com:

В выпуске за 3 февраля:

  • Неизвестный с мачете напал на французского военного, который охранял Лувр. Злоумышленник ранен, полиция считает нападение терактом.
  • Около украинского города Авдеевка продолжаются бои, обе стороны сообщают о разрушениях жилых домов. Представитель США в ООН заявила, что отношения с Россией не улучшатся, пока она не выполнит все условия Минских соглашений.
  • И - виртуальная реальность на службе искусства: выставка в королевской академии, расширяющая границы самовыражения.
  • 3 февраля 2017
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