Девочка, которая летает быстрее всех
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Девочка, которая летает быстрее всех

14-летняя Кира По заняла первое место на соревнования по акробатике в аэротрубе Wind Games.

Она выиграла, потому что исполнила свой номер быстрее остальных спортсменов.

  • 7 февраля 2017
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