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Пхеньян испытал баллистическую ракету
Северокорейские ракетные испытания становятся обычным явлением. Однако эксперты считают, что произошедший в воскресенье запуск имел особое значение.
Пхеньян утверждает, что провел испытания нового вида ракеты с двигателем на твердом топливе.
Судя по всему, это межконтинентальная баллистическая ракета в ранней стадии разработки.
Шаг за шагом КНДР все ближе к тому моменту, когда сможет нанести удар по США.
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13 февраля 2017
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