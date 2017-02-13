Пхеньян испытал баллистическую ракету
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Пхеньян испытал баллистическую ракету

Северокорейские ракетные испытания становятся обычным явлением. Однако эксперты считают, что произошедший в воскресенье запуск имел особое значение.

Пхеньян утверждает, что провел испытания нового вида ракеты с двигателем на твердом топливе.

Судя по всему, это межконтинентальная баллистическая ракета в ранней стадии разработки.

Шаг за шагом КНДР все ближе к тому моменту, когда сможет нанести удар по США.

  • 13 февраля 2017
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