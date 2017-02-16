ТВ-новости: первая встреча Тиллерсона и Лаврова
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ТВ-новости: первая встреча Тиллерсона и Лаврова

Русская служба Би-би-си рассказывает об основных событиях дня в выпусках новостей, которые выходят в прямом эфире на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com:

В выпуске за 16 февраля:

  • Первая встреча нового госсекретаря США Рекса Тиллерсона с главой МИД России Сергеем Лавровым. Смогут ли они улучшить отношения Москвы и Вашингтона?
  • "Слабость провоцирует агрессию". Отставной генерал НАТО в интервью Русской службе Би-би-си заявил, что Запад должен активнее помогать Украине.
  • Власти Малайзии арестовали двух подозреваемых по делу об убийстве брата лидера КНДР. Причины преступления по-прежнему не известны.
  • И документальный фильм Би-би-си о российских футбольных хулиганах. Должны ли болельщики из других стран опасаться поездки в Россию на Чемпионат мира по футболу?
  • 16 февраля 2017
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