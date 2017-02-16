ТВ-новости: первая встреча Тиллерсона и Лаврова
Русская служба Би-би-си рассказывает об основных событиях дня в выпусках новостей, которые выходят в прямом эфире на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com:
В выпуске за 16 февраля:
- Первая встреча нового госсекретаря США Рекса Тиллерсона с главой МИД России Сергеем Лавровым. Смогут ли они улучшить отношения Москвы и Вашингтона?
- "Слабость провоцирует агрессию". Отставной генерал НАТО в интервью Русской службе Би-би-си заявил, что Запад должен активнее помогать Украине.
- Власти Малайзии арестовали двух подозреваемых по делу об убийстве брата лидера КНДР. Причины преступления по-прежнему не известны.
- И документальный фильм Би-би-си о российских футбольных хулиганах. Должны ли болельщики из других стран опасаться поездки в Россию на Чемпионат мира по футболу?
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16 февраля 2017